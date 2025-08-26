Umro voljeni profesor iz Pirota: Kolektiv škole se oprostio od njega, poznato vreme sahrane

Profesor računarstva i informatike iz Pirota Jovica Tasić, preminuo je iznenada u 60. godini.

Komemorativna sednica povodom smrti profesora Tasića biće održana u utorak, 26. avgusta, sa početkom u 12.30, u amfiteatru Tehničke škole u Pirotu, objavila je Gimnazija Pirot na svom Fejsbuk nalogu. Sahrana će biti održana u utorak, na Novom pazarskom groblju, u 14 časova. Kolektiv Gimnazije Pirot oprostio se od svog kolege, profesora Tase, uz veliko žaljenje.