U Srbiji počela prijava za 20 evra državne pomoći građanima

Slobodna Evropa pre 3 sata

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je da je 15. novembra počela prijava građana za 20 evra dodatne novčane podrške države.

Građani mogu da se prijave na portalu Uprave za trezor do 30. novembra. Mali je za Radio televiziju Srbije rekao da građani koji su se u maju prijavili za novčanu pomoć u iznosu od dva puta po 30 evra, kao i korisnici penzija i primaoci socijalne pomoći, ne treba da se ponovo prijavljuju. On je naveo da će njima 20 evra dodatne pomoći biti automatski isplaćeno u decembru. "Mi smo ovu prijavu otvorili za one koji su u međuvremenu postali punoletni, koji su dobili