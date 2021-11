Pit Sampras se poklonio noletu: Novak Đoković je najbolji teniser ikada! Velike reči od Srbinovog idola!

Večernje novosti pre 13 minuta | Novosti online

Foto: Printskrin Novak je po sedmi put najbolji teniser planete na kraju godine, čime je sa trona zbacio idola Pita Samprasa.

Upravo je Amerikanac u izjavi američkim medijima govorio o Noletovom rezultatu. - Sedam godina, siguran sam da mu je to bonus na sve velike turnire koje je osvojio. Siguran sam da će ih više ceniti kad bude stariji. Napravio je to dominirajući nad dvojicom velikana, Rodžerom i Rafom, a istovremeno se vrlo dobro nosio s generacijom nadolazećih tenisera - rekao je Sampras. On je pre ere “velike trojke” bio rekorder po osvojenim Grend slemovima, sa 14 osvojenih