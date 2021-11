Delegacija Beograda i Prištine se nije sastala u Briselu: Petković: Priština odbila razgovore zbog Zajednice srpskih opština

Blic pre 2 sata

U Briselu danas nije došlo do sastanka delegacije Beograda i Prištine jer je Priština odbila da razgovara o Zajednici srpskih opština, izjavio je večeras direktor Kancelarije za KiM Petar Petković. - Priština je ta koja odbija razgovor o formiranju ZSO iako je naša strana vrlo direktno insistirala na formiranju ZSO i iznela konkretne korake za formiranje te zajednice. To pitanje je za nas pitanje svih pitanja. To je srce samog dijaloga - rekao je Petković za RTS.