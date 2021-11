Vremenski preokret Za vikend, vraća nam se sunce! Ali neće dugo, meteorolog Đurić najavio kada možemo da očekujemo sneg

Kurir pre 1 sat

U Srbiji će danas biti oblačno i malo hladnije, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, a meteorolog Đorđe Đurić objavio je i najnoviju prognozu za naredni period. - U toku današnjeg dana sledi premeštanje jednog oslabljenog hladnog fronta koji zajedno sa sobom nosi oblačnost.

U većem delu Srbije će biti oblačno, ali uz slabu i kratkotrajnu kišu i to ponegde. Biće hladnije u odnosu na prethodne dane, tako da će temperature biti od 8 do 12. Đurić kaže da je dobra vest što sa severa stiže razvedravanje, ali se sutra očekuje novo naoblačenje, kao danas, bez značajnijih padavina, tek ponegde uz slabu i kratkotrajnu kišu. Navodi da će to manje zahlađenje biti praćeno pojačanim severozapadnim vetrom. Prognoza za vikend Za vikend sledi