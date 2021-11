Danas oblačno i hladnije: Narednih dana porast temperature, za vikend do 16 stepeni

Kurir pre 38 minuta

U Srbiji će danas biti oblačno i malo hladnije, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom.

Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni vetar. Najniža temperatura od jedan do šest, a najviša od osam do 13 stepeni. Petak Umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 8 stepeni, najviša od 9 do 14 stepeni. Subota Umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 7, najviša od 10 do 15 stepeni. Nedelja Ujutru