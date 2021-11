Maja i Filip prvi put oči u oči! Car joj se izvinio pred milionima i pružio joj ruku pomirenja, Marinkovićeva ga upozorila! Video

Kurir pre 1 sat

Maja Marinković ušla je na imanje u Šimanovcima, a sada se prvi put susrela oči u oči sa Filipom Carem koji joj se javno izvinio i pružio joj ruku. - Kakvi su tvoji utisci - pitao je Darko. - Sve onako kako sam rekla, malo umorna energija, ali ja sam tu da popravim.

Ima dosta njih koji su me dočekali prijatno. Noć je počela. Ima onih koju su me počekali neprijatno ali vremenom ću reći svoje mišljenje - rekla je Maja kroz osmeh. - Što se tiče Lemura, čula sam da me dozivao, ja sam ispala korektna, nisam ga komentarisala nikada negativno. Ali mu nisam pružila ruku jer je on mene prodao, a što se tiče Janjuše tu je stavljena tačka - rekla je Maja. - Da li si očekivala da ti se oni prvi jave - pitao je Darko. - Možda Filip nije