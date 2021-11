Policija radi na utvrđivanju identiteta učesnika tuče ispred table Aćif-efendiji

N1 Info pre 9 sati | Autor:Radio Sto plus

Protiv Novopazarca P.M. (41), koji je, kako radio Sto plus nezvanično saznaje, sinoć udarao po tabli Aćifu Hadžiahmetoviću (Aćif-efendiji) u centru Novog Pazara, nije pokrenut postupak, saznaje taj radio u Policijskoj upravi.

Prema nezvaničnim informacijama, on je u subotu veče, u alkoholisanom stanju, metalnom kantom za smeće udarao po tabli Aćif-efendiji u nameri da je ošteti, ali su reagovali prolaznici koji su ga u tome sprečili, navodi Radio sto plus. Došlo je i do fizičkog obračuna, a policija radi na otkrivanju identiteta svih učesnika incidenta. “Protiv P.M. nije podneta krivična, niti prekršajna prijava. Policija radi na otkrivanju identiteta ostalih učesnika incidenta, posle