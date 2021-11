Promena vremena – posle prolećnog vikenda, očekujte oblake i kišu

RTS pre 51 minuta

Prvi radni dan donosi hladno jutro. U zemlji se popodne očekuje naoblačenje sa kišom. Ujutru temperatura od -2 do 6 stepeni, tokom dana od 9 do 15.

U Srbiji ujutru ponegde slab mraz i magla. Naoblačenje sa slabom kišom prepodne će biti na zapadu i jugozapadu naše zemlje, a do kraja dana i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od -2 do 6, a dnevna od 9 do 15 stepeni. U Beogradu postepeno naoblačenje, a u popodnevnim i večernjim satima biće uslova za slabu kišu. Najviša dnevna temperatura 11 stepeni, odnosno pet stepeni niža u odnosu na jučerašnji, prolećni dan. U Srbiji se u utorak očekuje oblačno i