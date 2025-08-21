Kričak i bez istrage oslobođen krivice, vlast otvoreno stala na njegovu stranu

Danas pre 23 minuta  |  R. Marković / U. Miletić
Izveštaj o postupanju načelnika JZO Marka Krička, koga nekoliko privedenih studenata optužuje za nasilje, a studentkinja Nikolina Sinđelić za pretnju silovanjem, još nije gotov a pitanje je da li je Sektor unutrašnje kontrole istragu i počeo.

Ukoliko to učini, „presuda“ će po svemu sudeći biti „oslobađajuća“ jer Kričak nije ni suspendovan, a ministar policije Ivica Dačić je otvoreno stao na njegovu stranu izjavivši da su navodi studentkinje netačni. Studentkinja Fakulteta političkih nauka Nikolina Sinđelić demantovala je ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića, koji je rekao da u njenom slučaju nije bilo vezivanja, vređanja, niti bilo kakvog maltretiranja. Ona je, gostujući na televiziji Nova S, rekla
