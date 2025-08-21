Kad država koristi žene protiv žena – šta nam govori postavljanje policajki ispred JZO?

Danas pre 1 sat  |  Nađa Vukajlović
Kad država koristi žene protiv žena – šta nam govori postavljanje policajki ispred JZO?

Tokom protesta podrške studentkinji Nikolini Sinđelić, koja je optužila Marka Krička, komandanta Jedinice za obezbeđenje posebnih ličnosti i objekata, da joj je prilikom hapšenja pretio silovanjem, prostorije JZO čuvale su isključivo policajke, dok nijedan pripadnik MUP-a nije bio na vidiku.

Prisustvo policajki privuklo je pažnju javnosti, među kojom se javilo mišljenje da država time dodatno ponižava žene. U večernjim satima 15. avgusta, tokom protesta, pripadnici policije zajedno sa Markom Kričkom, prema svedočenjima studenata, tukli su i priveli demonstrante u zgradi Vlade. Studentkinja Nikolina Sinđelić bila je među privedenima, a nakon puštanja iz policije svedočila je da ju je Kričak šamarao, udarao glavom o zid i pretio silovanjem. Svedočenja
