Brnabić obrazlaže budžet: Srbija će imati najveći kumulativni rast u Evropi

N1 Info pre 7 minuta | Autor:Vanja Đurić

Predsednica Vlade Srbije, Ana Brnabić u obraćanju poslanicima Skupštine Srbije rekla je da se budžet za 2022. godinu usvaja u vremenima krize, a on se, kako je rekla naslanja na sve što je prethodne godine urađeno, a posebno je istakla da je Vlada uspela da sprovede tri paketa pomoći privredi i građanima Srbije u visini od osam milijardi evra. „Mi očekujemo da nam rast do kraja godine bude iznad sedam odsto BDP-a, a to je jedan od najboljih rezultata u Evropi i to