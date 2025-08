Završetak brze saobraćajnice Slepčević – Badovinci do juna sledeće godine: Vučić obišao radove

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji brze saobraćajnice Slepčević – Badovinci, čija je gradnja počela krajem 2023. godine, a koja treba da bude završena do juna sledeće godine. „Kad se završi put Kuzmin-Sremska Rača u martu-aprilu, 19 kilometara i ovde 15,3 kilometara, to je skoro 35 kilometara, da otvorimo između marta i juna sledeće godine“, kazao je Vučić prilikom obilaska. On je istakao da će na taj način cela Mačva i Podrinje