Delovi Novog Sada bez vode, u Veterniku i Futogu slabiji pritisak

Delovi Novog Sada nemaju vode zbog radova i havarije, dok će u Futogu i Veterniku biti slabiji pritisak.

U Novom Sadu će bez vode biti deo Novosadskog puta, od broja 90 do broja 48, kao i sve poprečne ulice na tom potezu. Radovi će se odvijati od 8 do 16 časova. Takođe, bez vode do 14 časova biće deo Ulice Vase Stajića, od Ulice Pavla Simića do Ulice Milete Jakšića. U "Vodovodu" kažu da postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.