WHO do marta očekuje porast smrtnosti od COVID-19 u Evropi

Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na ‘visok ili ekstremni pritisak’ kojim će do proljeća 2022. godine biti izložena odjeljenja intenzivne njege.

Do marta 2022. godine bi u Evropi i nekim dijelovima Azije od COVID-19 moglo umrijeti još 700.000 ljudi, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Broj umrlih već je premašio brojku od 1,5 miliona u 53 države koje WHO naziva evropskom regijom, prenosi Tanjug, pozivajući se na BBC. Evropa se suočava s porastom broja novih COVID slučajeva, što je navelo Austriju da ponovo uvede karantin, a druge države da razmotre nove mjere. Brojne države – uključujući