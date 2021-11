"Mora da je došlo do eksplozije tokom rukovanja raketama": Istraga stravične nesreće u Bubanj Potoku je u toku, radnici otkrivaju moguć uzrok užasa

Blic pre 2 sata | S. B. , T.M.C.

Do stravične eksplozije u fabrici u krugu fabrike "EdePro" u Bubanj Potoku, u kojoj su poginule dve osobe Miljan Jojić (38) i Miloš Saković (21), a 16 je povređeno, prema mišljenju radnika, došlo je prilikom rukovanja raketama.

Istraga nesreće u Bubanj Potoku je u toku i zvanične informacije o tome šta je dovelo do nezapamćenje eksplozije, koja se dogodila juče oko 14 časova, nema, međutim radnici zaposleni u fabrici veruju da do nje nije moglo da dođe zbog tehničkih problema ili kvara, već samo tokom rukovanja raketama. - Novi je magacin, nema šanse da je nešto do magacina, nema čak ni struje još, mora da je došlo do nekog problema tokom rukovanja raketama. One se nose viljuškarima -