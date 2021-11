Sutra oblačno, vetrovito i sveže, pre podne kiša

Novi magazin pre 2 sata | Beta

U Srbiji će sutra biti oblačno, vetrovito i sveže, ujutru i pre podne sa kišom, posle podne u većini mesta suvo, tokom noći ponovo mestimično sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, koji će, kako se upozorava, u južnom Banatu i donjem Podunavlju imati olujne udare, i do 28 metara u sekundi. Krajem dana vetar će biti u slabljenju. Najniža temperatura će se kretati od nula do osam stepeni Celzijusa, najviša dnevna od devet do 14 stepeni, u Timočkoj Krajini oko pet stepeni Celzijusa. U Beogradu će biti oblačno, vetrovito i sveže, pre podne sa kišom, posle podne suvo, tokom noći ponovo povremeno sa