Potvrđena nova pravila za putovanja: Evropska komisija prelomila o buster dozama i sertifikatu

Večernje novosti pre 3 minuta | Tanjug

Arhiva Ukoliko je usvoji Savet EU, ova odluka bi trebalo da stupi na snagu 10. januara, navode u Komisiji. - Sada je moguće da se buster doza pokaže i na sertifikatu, a osoba koja je dobila buster dozu nakon prve runde vakcinacije smatraće se potpuno vakcinisanom - kaže komesar za pravosuđe Didije Rejnders.

Na konferenciji za medije u Briselu Didije Rejnders je naglasio da naučni dokazi pokazuju da efikasnost vakcine pada posle šest meseci od pune vakcinacije. - Zato kada je reč o validnosti sertifikata predlažemo još dodatna tri meseca za davanje buster doze kako bi se prilagodile kampanje vakcinacije i građani došli do buster doza. Posle devet meseci sertifikati neće biti prepoznati ukoliko se ne dobije i buster doza - kaže Rejnders.