U Crnoj Gori šest preminulih, više od 240 zaraženih korona virusom

Slobodna Evropa pre 4 sati

Još šest osoba je preminulo u Crnoj Gori od posljedica epidemije korona virusa, a 264 je novoinficiranih, saopštio je Institut za javno zdravlje 26. novembra.

Trenutno je 2.945 aktivnih slučajeva COVID-19 - najviše u Podgorici 1.163 i Nikšiću 348. Broj novozaraženih je za oko 22 odsto manji u odnosu na dvije sedmice ranije, dok je broj hospitalizovanih povećan za 11 odsto, i sada ih je 305 na kovid odjeljenjima.