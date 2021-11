Lajčak: EU želi proevropsku vladu Crne Gore

Al Jazeera pre 6 sati | Izvor: Agencije

Specijalni predstavnik EU-a za Zapadni Balkan rekao kako je zabrinut jer se Crna Gora u posljednjih godinu dana više bavi sama sobom, a nedostaje energije da se ulažu napori u EU integracije.

Evropska unija želi da Crna Gora ima proevropsku vladu koja ima snagu donositi i provoditi odluke koje vode državu brže ka Evropskoj uniji, poručio je specijalni predstavnik EU-a za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak, prenosi agencija Beta. “Evropska unija ne komentira to ko treba biti u Vladi Crne Gore, nemamo se namjeru miješati u to. Crna Gora ima dovoljno demokratskog legitimiteta i potencijala da rješava svoja pitanja i to je više puta pokazala”, kazao je Lajčak