Srđan Đoković: Novak verovatno neće igrati pod ovim ucenama

Danas pre 4 sati | N. M.

Odluka Vlade Australije da na narednom Australijan openu neće moći da nastupe teniseri koji nisu vakcinisani, mogla bi da dovede do toga da Novak Đoković ne nastupi u Melburnu.

Ovakav stav ima Srđan Đoković, otac najboljeg svetskog tenisera. „Što se tiče vakcina i nevakcina, lično je pravo svakog od nas da li ćemo se vakcinisati ili ne. Niko nema pravo da nam ulazi u tu intimu, to je i ustavom zagarantovano. Svako ima pravo da odlučuje o svom zdravlju. Da li je vakcinisan, to je njegovo ekskluzivno pravo. Da li će to objaviti, mislim da neće. Ni ja ne znam tu odluku, a u da je znam, ne bih je podelio sa vama. On ima pravo da odluči kako