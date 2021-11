Direktor Australijan opena opet o Novaku: “Ako bude igrao, to znači da je vakcinisan”

Vesti online pre 1 sat | Vesti online

Srpski teniser Novak Đoković još uvek nije objavio da li se vakcinisao, pa još uvek nije poznato da liće nastupiti na Australijan Openu koji počinje za oko 2 meseca i koji ima stroga pravila.

Naime, direktor turnira Kreg Tajli naglasio se je da je većina tenisera vakcinisana, a da svi mogu da se prijave za učešće zaključno sa 6. decembrom kada će biti zatvoren spisak. On očekuje da do početka takmičenja bude vakcinisano 90% igrača. Podsetimo, Australijan open se igra od 17. do 30. januara naredne godine. – Danas je više od 85% igrača vakcinisano. Preuzimamo velika zasluge za to na sebe, jer smo uveli obaveznu vakcinaciju za učešće. Mislimo da će do