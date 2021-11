Dodik: U Moskvi o svim važnim pitanjima u BiH

RTV pre 7 sati | Tanjug

BANJALUKA - Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je da iduće nedelje putuje u Moskvu i da će razgovarati o svim važnim pitanjima vezanim za aktuelnu političku situaciju u BiH.

Dodik je poručio da od Moskve očekuje razumevanje i da nastavi da se kroz sistem UN kao i do sada, odnosi dosledno i da u okviru, kako je rekao, "imaginarnog samoproglašenog tela koje se zove Savet za implementaciju mira", Rusija imati ulogu kao što je imala do sada. "Uvek se radujem kad idem u Rusiju. Kad odete negde na Zapad odmah počnu da zahtevaju od vas. Kad odete kod Putina on pita, kako mogu pomoći. I to su dramatične razlike", rekao je Dodik za Sputnjik.