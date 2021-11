Dodik pred put u Moskvu: Sa Putinom ću razgovarati o svim važnim pitanjima za BiH

Večernje novosti pre 8 sati | Novosti online

Foto Novosti Dodik od Moskve očekuje razumevanje i da će se kroz sistem UN kao i do sada odnositi dosledno, da će u okviru imaginarnog samoproglašenog tela koje se zove Savet za implementaciju mira Rusija imati ulogu kao što je imala do sada. – To je sasvim dovoljno što se nas tiče da ojačamo tu poziciju i steknemo dodatno uverenje da je Rusija spremna da nastavi sa istom politikom – rekao je Dodik za Sputnjik. Kada je reč o privrednoj saradnji, kao ključno pitanje