Novak i Australijan open - Srđan Đoković doneo loše vesti!

Srđan Đoković gostovao je u Jutarnjem programu na TV Prva, a između ostalog, govorio je o Australijan openu i potencijalnom učešću najboljeg tenisera svih vremena na tom turniru.

Kao što već znate, samo vakcinisani teniseri mogu u Melburn, a postoji opcija i za nevakcinisane, 14 dana karantina. "Što se tiče vakcina i nevakcina, lično je pravo svakog od nas da li ćemo se vakcinisati ili ne. Niko nema pravo da nam ulazi u tu intimu, to je i ustavom zagarantovano. svako ima pravo da odlučuje o svom zdravlju. Da li je vakcinisan, to je njegovo ekskluzivno pravo. Da li će to objaviti, mislim da neće. Ni ja ne znam tu odluku, a u da je znam, ne