U Srbiji danas oblačno: Moguć sneg u nižim predelima

Blic pre 2 sata

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, na severu suvo, u ostalom delu mestimično sa kišom, na planinama sa snegom koji se krajem dana i tokom noći očekuje ponegde i u nižim predelima.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar, saopštio je RHMZ. Jutarnja temperatura biće od 4 do 9, a najviša dnevna od 6 do 12 stepeni, posle podne i uveče u padu. U Beogradu će biti pretežno oblačno, veći deo dana suvo i hladno, posle podne i uveče povremeno sa slabom kišom, a u višim delovima grada moguća je i pojava kratkotrajnog snega. Temperatura će biti bez većeg kolebanja od 6 do 8 stepeni, posle podne i uveče u padu. Prema izgledima vremena do 6.