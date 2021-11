Stiže prava zima! Temperatura danas ispod nule! U ovim delovima Srbije sneg je NA pragu!

Kurir pre 19 minuta

Vreme danas širom zemlje oblačno i hladnije u odnosu na prethodne dane.

Jutro u južnim i jugoistočnim delovima Srbije očekuje moguća padavina kiše i snega. Na planinama će sigurno padati sneg. Vetar je umeren i jak. Minimalna temperatura od -2 do 4 stepena, a maksimalna dnevna od 3 do 7. U Beogradu danas bez padavina i veoma hladno. Duvaće umeren do jak vetar. Minimalna temperatura 1 stepen, a maksimalna 5 stepeni.