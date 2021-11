Danas oblačno, hladnije, u većini mesta suvo

Nova pre 55 minuta | Autor:Beta

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, malo hladnije i u većini mesta suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro i pre podne će na jugu i jugoistoku u nižim predelima biti mestimično sa slabim padavinama kiše i snega, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje i manje povećenje snežnog pokrivača. Duvaće umeren i jak vetar, severni i severozapadni, od sredine dana u slabljenju. Jutarnja temperatura će se kretati od minus dva do četiri stepena Celzijusa, a najviša dnevna od tri do sedam stepeni. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, malo hladnije i