Arsić: Još uvek ne postoje razlozi za ograničavanje cena hrane

Nova ekonomija pre 1 sat

Vlada Srbije donela je danas odluku da ograniči visinu cena osnovnih životnih namirnica.

Profesor Ekonomskog fakulteta Milojko Arsić rekao je za Novu ekonomiju da se takve mere primenjuju u slučaju mnogo većih poremećaja. On navodi da još uvek ne postoje razlozi za tako drastične mere zato što one imaju negativan uticaj na funkcionisanje privrede. Odluka Vlade Srbije će trajati 60 dana, a profesor Arsić ocenjuje da je u pitanju relativno kratak rok, te da ne bi trebalo da dođe do većih poremećaja na tržištu. On je dodao i da bi posledica eventualno