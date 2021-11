Kros: Mesi je najbolji, ali ne i u 2021.

Danas pre 46 minuta | V. N.

Odluka da se Lionelu Mesiju dodeli Zlatna lopta za 2021. godinu izazvala je burne reakcije u evropskoj fudbalskoj javnosti, a većina bivših i sadašnjih fudbalera i trenera smatra da jedan od najboljih fudbalera svih vremena nije zaslužio da po sedmi put dobije priznanje magazina Frans fudbal za najboljeg igrača sveta.

Vezni fudbaler Reala Toni Kros je na svom tviter nalogu čestitao Mesiju, ali je potom dodao da bi njegov izbor bio Karim Benzema. U svom podkastu Kros je objasnio da Argentincu nije bilo mesto ni među tri najbolja i da su u 2021. od njega bili bolji Benzema, Robert Levandovski i Žoržinjo. „Pre svega, moram da kažem da me individualne nagrade uopšte ne zanimaju. Ipak, ako već postoje, one bi trebalo da se dodeljuju pošteno. Po mom mišljenju, to nije bio slučaj sa