Premijerka Ana Brnabić poručila Fon kramonovoj: "Shvatam da je i za vas Kosovo Srbija, ja to cenim"

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Foto: Tanjug/Zoran Žestić/Jutjub/Daha Yaxşı Fon Kramonova je pisala o vladavini zakona, navodeći da to podrazumeva jednak tretman za sve, a potom je tendenciozno poručila premijerki Brnabić da razgovara sa ljudima u Nedeljicama.

I understand that for you also, Kosovo is Serbia (considering how much you are focused on central Serbia while being EP rapporteur for Kosovo*), and I do truly appreciate it. Your support is unexpected, but welcome. https://t.co/59t99jEibM — Ana Brnabic (@anabrnabic) November 30, 2021 - Shvatam da je i za vas Kosovo Srbija (s obzirom na to koliko ste fokusirani na centralnu Srbiju dok ste izvestilac EP za tzv. Kosovo), i ja to zaista cenim. Vaša podrška je