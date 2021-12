Flekenštajn: Opozicija nas videla kao svoje zagovornike u dijalogu, a to nije naš posao

Beta pre 1 sat

Evropski posrednik u dijalogu vlasti i opozicije o izbornim uslovima Knut Flekenštajn (Fleckenstein) izjavio je da je deo opozicije u Srbiji predstavnike Evropskog parlamenta tokom razgovora video kao svoje zagovornike, ali da to nije bio njihov posao.

"Naš zadatak je bio da ustanovimo oko čega je moguće postići dogovor i da kroz procene učesnika - šta je u redu, šta je korak napred, a šta je neprihvatljivo - postignemo nekakav okvir za unapređenje izbornog procesa", kazao je Flekenštajn u intervjuu za "NIN".

On je naglasio da razume razočaranje onih koji misle da je moglo da se uradi više, ali da ne misli da su predstavici EP odgovorni za to jer su oni u tom procesu bili samo posrednici.

Govoreći o Privremenom nadzornom telu koje je dogovoreno tokom dijaloga, Flekenštajn je rekao da to što to telo nema izvršna ovlašćenja ne znači da to telo nema svoju svrhu jer, kako je ocenio, informisanje javnosti može da dovede do stvaranja pozitivnog pritiska na političare i može doprineti pozitivnim promena u medijskom prostoru.

Na pitanje kakva će biti reakcija Evropske unije ako se ne bude primenilo sve što je dogovoreno tokom dijaloga, on je odgovorio da to neće proći nezapaženo u evropskim institucijama.

"Ponavljam, mi smo u Srbiji facilitatori procesa dijaloga i ne možemo mnogo više od toga. Ali imajte na umu da međustranački dijalog podržava ne samo EP, već i Evropska komisija i države članice", dodao je on.

Na pitanje da li očekuje da će se stav Nemačke promeniti prema Srbiji nakon što mesto ministra spoljnih poslova preuzme liderka Zelenih Analena Berbok (Annalena Baerbock) s obzirom da je bivša kancelarka Angela Merkel "dala podršku Vučiću", Flekenštajn je rekao da ne treba mešati srdačnost oproštajnih poseta i zvaničnu politiku.

"Pa i francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) je naučio pokoju reč srpskog, ali to ne znači da Francuska nekritički podržava ovdašnje vlasti. Zvanični Beograd se nadao podršci Nemačke u otvaranju pregovaračkih poglavalja, ali je upravo Berlin bio obazriv", dodao je on.//

(Beta, 12.02.2021)