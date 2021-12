Komemoracija Milutinu Mrkonjiću Predsednik Vučić: Imao je nešto izuzetno, drugačije i različito, neograničenu maštu, ciljeve

Kurir pre 9 minuta

Komemoracija počasnom predsedniku SPS i narodnom poslaniku Milutinu Mrkonjiću, koji je preminuo 27. novembra održava se danas u centralnom holu Doma Narodne skupštine.

Među prvima su stigli članovi porodice kao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji se upisao u Knjigu žalosti. Minutom ćutanja je odata počast preminulom narodnom poslaniku, pa je prikazan film o životu Mrkonjića. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se prisutnima i rekao da je Mrkonjić imao nešto izuzetno, drugačije i različito. 00:14 Aleksandar Vučić se upisao u knjigu