Mraz i -7 stepeni ujutru, pa otopljenje: Meteorolozi najavili vremensku klackalicu, uveče kiša u ovom delu Srbije

Mondo pre 1 sat | Veljko Petranović

Mraz u centralnoj i južnoj Srbiji se očekuje za danas, a vreme tokom dana biće toplije nego u sredu uz sunčane periode. Popodne će doći do naoblačenja sa kišom na severu i severozapadu Vojvodine. Duvaće umeren do pojačan južni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od -7 na jugu do 7 stepeni u Beogradu, a maksimalna od 5 na jugu Srbije do 15 stepeni u Loznici. Uveče se očekuje kiša na severu Srbije, a u ostalim predelima se očekuje suvo