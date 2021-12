Srbija – Hrvatska: Đoković nama, dubl njima, ključ je u drugom singlu

Mozzart sport pre 5 sati

Drugi srpski singl izgubio dva od tri meča, Borna Gojo otkrovenje kod “vatrenih”

Dva koraka dele reprezentaciju Srbije od Salatare, da drugi put u istoriji osvoji Dejvis kup. Ekipa koju su činili Novak Đoković, Janko Tipsarević, Viktor Troicki, Nenad Zimonjić je to uspela 2010. godine. Bio je to prelomni trenutak u karijeri Novaka Đokovića, koji je nakon toga krenuo da krči put do prvog mesta na ATP listi i da uspostavlja dominaciju belim sportom koja do danas traje. Još jednom je Srbija bila finalista Dejvis kupa, 2013. godine, ali je u finalu