Vučić: Poneo sam i vreću za spavanje, čekaću ih ukoliko nisu odmah za razgovor

N1 Info pre 33 minuta | Autor:Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je nenajavljeno danas gradilište mosta na Savi kod Šapca, za koji je rekao da su, na njegovom drugom kraju, "batinaši tukli ljude pre sedam dana".

Vučić je u prenosu uživo na televiziji Pink rekao da se „nikome nisu najavili“, već da je do obilaska gradilišta došlo jer se jutros setio da će na putu do mesta Gornje Nedeljice kod Loznice, gde je u 15 sati zakazan njegov razgovor sa meštanima, proći u blizini tog gradilišta. On je rekao da je „spreman da razgovara sa ljudima“, povodom najave otvaranja rudnika litijuma kompanije Rio Tinto, kao i da je „poneo i vreću za spavanje“ ukoliko meštani Gornjih Nedeljica