Bokade i protesti i ove subote u više gradova

RTV pre 4 minuta | Tanjug, RTV

BEOGRAD - Građani koji su se danas okupili i blokirali saobraćajnice u Beogradu i u više gradova Srbije razišli su se posle 16.00 časova, a saobraćaj normalizovao.

Protesti koje su organizovala ekološka udruženja od 14.00 časova nezadovoljni zakonom o referendumu i o eksproprijaciji protekli su bez većih incidenata. Demonstranti su se razišli kod mosta Gazela, Sava centra, i u drugim delovima Beograda, javili su izveštači Tanjuga. Saobraćaj na mostu Gazela je potpuno normalizovan nakon protesta i funkcioniše u oba pravca. Bili su blokirani i kružni tok Slavija, Brankov most, Pančevački most, Pupinov most, kao i kružni tok kod