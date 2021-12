Zeleno-levi blok: Hitno usvojiti zakon protiv rudnika u Jadru i smeniti Zekić i članove REM-a

Radio sto plus pre 7 sati

„Idemo korak dalje u odnosu na dosadašnje zahteve.

Tražimo da se donese zakon kojim će se rudnik u Jadru izbrisati, nema rudnika u Jadru. I to nikakve veze nema sa tim da li je to ova ili ona kompanija, ova, ili ona firma. Nema rudnika u Jadru“, poručio je danas lider stranke Zajedno za Srbiju Nebošja Zelenović na konferenciji za novinare ispred zgrade predsedništva. On je rekao da je Olivera Zekić učesnike protesta nazvala banditima i da ih sve treba pohapsiti, i ocenio da je onda i jasno zašto su gradjani mogli