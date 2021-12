Vremenska prognoza za subotu, 4. Novembar: Steže nas zima, a krajem dana vetar pojačava udare

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti online

Foto: K. Mihajlović U jutarnjim satima mestimično mraz, a tokom dana hladno. Na severu zemlje pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno i suvo, posle podne razvedravanje. Vetar slab i umeren, ujutru zapadni i severozapadni, a tokom dana južni i jugoistočni. Najniža temperatura od - 4 na severozapadu Srbije do 3 u Negotinskoj Krajini, najviša od 4 do 8 stepeni. Ujutru hladno uz slab mraz. Tokom dana oblačno sa sunčanim intervalima i prohladno