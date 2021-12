Sutra oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg

Vesti online pre 44 minuta | Vesti online

U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno, ujutru i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, samo će na krajnjem jugoistoku veći deo dana ostati suvo.

Vetar slab do umeren, u košavskom području i na planinama jak, jugoistočni, krajem dana na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac. Jutarnja temperatura od -2 do 3, a najviša dnevna od 5 do 11 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu pretežno oblačno, ujutru i pre podne suvo, od sredine dana povremeno sa kišom. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 3, a najviša dnevna oko 8 stepeni. U ponedeljak