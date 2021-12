"Već u četvrtak na Vladi izmene Zakona o eksproprijaciji" Siniša Mali: "Ono što treba da se promeni jesu kratki rokovi"

Blic pre 7 sati | TV Prva

Ministar finansija Siniša Mali rekao je da će već u četvrtak, na sednici Vlade Srbije, na dnevnom redu biti izmene Zakona o eksproprijaciji, a da će predlog tih izmena biti gotov u toku današnjeg dana.

On je saglasan sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, koji je juče u razgovoru sa stanovnicima Jadra naglasio da su najspornije tačke kratki rokovi i rekao da to mora da se promeni. - Očekujem da ćemo već na narednoj sednici Vlade imati izmene Zakona o eksproprijaciji. Zakon jeste u skladu sa Ustavom, ali ono što treba da se promeni jesu kratki rokovi. Mi ćemo koliko danas napraviti predlog izmene Zakona, da bismo do četvrtka to već imali na Vladi, rekao je ministar