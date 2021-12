Svet je video Beograd: Blokade, baklje i grad na nogama FOTO VIDEO

Nova pre 14 sati | Autor:Mihailo Jovićević

Portal Nova.rs danas je uživo pratio blokade ključnih saobraćajnica u Beogradu.

U blogu uživo mogli ste da vidite kako su tekle blokade auto-puta, kružnog toka Slavija, kod Opštine Novi Beograd, Pančevačkog mosta... Izveštavaju: Aleksandar Nastevski, Nataša Latković, Andrej Pavićević, Miloš Lazić, Bojana Milovanović, Vojislav Milovančević, Marko Radonjić Šta znamo do sada? –Ekološki aktivisti najavili su za danas blokadu saobraćajnica u Beogradu, na više lokacija među kojima su Brankov most, Gazela, Pupinov most, kružni tokovi Slavija,