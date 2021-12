Vremeplov: U Bici za Moskvu Crvena armija prešla u protivnapad

RTV pre 5 sati | Tanjug

NOVI SAD - Na današnji dan 1941. godine u bici za Moskvu, sovjetska armija je u Drugom svetskom ratu prešla u protivofanzivu protiv nemačke vojske koja je sve vreme, do tada, napredovala od početka rata. Na frontu širokom 300 kilometara nemačke linije su probijene napadom sedam sovjetskih armija i dva konjička korpusa. Čitave nemačke divizije bile su pregažene ili opkoljene i kasnije razbijene. Do kraja februara 1942. front je pomeren 115 do 200 kilometara od Moskve.

Danas je ponedeljak, 6. decembar, 340. dan 2021. Do kraja godine ima 25 dana. 1421 - Rođen je engleski kralj Henri VI , poslednji monarh iz dinastije Lankaster, koji je formalno postao vladar 1422. u osmom mesecu života. Svrgnut je u dinastičkim borbama ("Rat dveju ruža") i ubijen u maju 1471. u londonskom zatvoru "Tauer". 1492 - Španski moreplovac italijanskog porekla Kristifor Kolumbo otkrio je ostrvo Hispaniola. Na njemu se danas nalaze dve države - Haiti i