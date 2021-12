Vučić: U celoj Srbiji u subotu protestovalo oko 30.000 ljudi, kod SC 4.190; Sutra o zakonu o eksproprijaciji

Beta pre 4 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je prošle subote u celoj zemlji protiv zakona o eksproprijaciji i o referendumu protestovalo ukupno 31.000 ljudi i da smatra da je to velika brojka.

"To su svakako veliki brojevi, veliki broj ljudi... Zabrinut sam zbog toga jer to ne mogu svi da budu partijski funkcioneri, nego su tamo i ljudi koji su vrlo zabrinuti. Tim ljudima moramo da se obratimo i da pokušamo nešto da rešimo", rekao je Vučić novinarima.

On je rekao da je najveći broj demonstranata, na nivou cele Srbije, bio u januaru 2019. godine kada je na jednom protestu učestvovalo 81.000 ljudi, a da je proteklog vikenda bilo 31.000.

Vučić je rekao da su to vrlo precizni podaci i da se u subotu kod Sava centra okupilo 4.190 demonstranata a da je u Beogradu ukupno protestovalo 8.000 ljudi. U Novom Sadu se okupilo proporcionalno najviše ljudi.

On je ponovio da se policija neće pojaviti ni na narednim protestima jer "ne može da štiti nikoga u protivpravnom delovanju".

"Ne može policija da zauzima autoput. Ako dođete ispred skupštine, vlade ili predsedništva, policija će obezbeđivati institucije jer je to u skladu sa zakonom. Ovo nije. Zaustavljanje vozila na autoputu nikada ne može da bude u skladu sa zakonom", rekao je on.

Predsednik je rekao da organizatori protesta sprovode veliki pritisak na javne ličnosti, i da on nema problem sa tim, jer svako može da se priključi tome ili ne, ali može da kaže i "ne znam".

Odgovarajući na pitanje da li će policija uhapsiti ljude koji su u Šapcu napadali demonstrante čekićem i letvama, Vučič je rekao da je sasvim siguran da će tužilaštvo da uradi svoj posao i da se zna ko su ti ljudi.

"Ali ovaj vaš heroj je nosio i čekić i sekiru, i to ne gumenu nego pravu", rekao je on.

"Kako da pošaljemo policiju da učestvuje u nečemu što je protivzakonito"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da zatvaranje autoputa ne može da bude u skladu sa zakonom i da je "apsolutno nemoguće tražiti da policija učestvuje u tome".

Tražite da policija u tome učestvuje, to je apsolutno nemoguće. Kako da pošaljemo policiju da učestvuje u nečemu što je protivzakonito", rekao je Vučić novinarima prilikom obilaska gradilišta u Beogradu na vodi.

Predsednik Srbije je blokade puteva i učešće policije uporedio sa situacijom u kojoj bi neko pozvao policiju da obezbeđuje pljačku neke kuće, da ne bi došlo do sukoba sa vlasnicima.

"I ako se policija ne pojavi i dođe do tuče s vlasnikom, kriva je policija. To nikakvog smisla nema", kazao je Vučić.

On je rekao i da postoji veliki deo ljudi koji su iskreno i istinski zabrinuti za životnu sredinu i da će sa njima morati da razgovara.

"Ne podržavam obojene revolucije, one su spolja organizovane"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nikad neće podržavati obojene revolucije, jer su uvek spolja organizovane i sprovedene.

"Nemamo nikakvu radnu grupu (za borbu protiv njih), niti mislim da smo blizu njenog formiranja, niti da je to moguće, niti da je to realno. Niti me to u krajnjoj liniji zanima", rekao je Vučić, prilikom obilaska radova na "kuli" u Beogradu na vodi.

Rekao je da se ne bavi time već izgradnjom Srbije i da ga zanima šta će neko reći za 50 godina o onom šta je uradio.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost Rusije Nikolaj Petrušev sastali su se nedavno u Moskvi i tom prilikom istakli da su obojene revolucije postale tradicionalni instrument politike određenih centara moći i zemalja koje imaju za cilj narušavanje državnosti i gubitak suvereniteta pod izgovorom demokratizacije i konstatovao da se slobodne zemlje moraju tome odupreti.

"Sutra o zakonu o eksproprijaciji, čekam dodatne provere"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će sutra obavestiti javnost o svom stavu povodom zakona o eksproprijaciji, navodeći da se priprema ceo paket, analiziraju se svi zahtevi i nađeno je rešenje.

"Spremamo dodatne provere još jednom da ne bismo učinili nešto protivustavno, ali sutra ćemo izaći sa tim ako i danas dobijemo potvrdu više nadležnih institucija i pravnih eksperata", rekao je Vučić posle obilaska završnih radova na Kuli u Beogradu na vodi.

On je rekao da nije znao da je Savet za borbu protiv korupcije, koji je izneo primedbe za ovaj zakon, nadležan na proveru ustavnosti.

Kako je rekao "važno je saslušati ljude, kao što je on to učinio u Gornjim Nedeljicama, koji se bave svojim životima, a ne gluposti Đilasa, Tepić, Zelenovića".

"Probaćemo da nađemo rešenja, iako nismo ni za šta krivi, osim što nije bilo dovoljno razgovora sa ljudima. Iako su drugi nadležni za to, ja sam spreman da preuzmem krivicu za to", rekao je Vučić.

On je rekao da su "Đilas, Tepić i Zelenović uzeli pare od Rio Tinta a sada protestuju".

"Za tri meseca su izbori, ali neće brojati glasove 'mašinski mozak' već će važiti jedan čovek jedan glas. Samo će se na izborima odlučiti ko će upravljati Srbijom", rekao je Vučić.//

(Beta, 12.07.2021)