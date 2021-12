U BiH burne reakcije na Dodikovu najavu mogućeg bojkota izbora

Danas pre 2 sata | Oslobođenje

Cilj bojkota izbora o kome govori Milorad Dodik je da on i njegova stranka tako ostanu na vlasti, izjavio je Mirko Šarović, predsednik SDS povodom najave lidera SDNS i člana Predsedništva BiH da Republika Srpska može bojkovati izbore ulokilo se u rad federelne izborne komisije budu umešali stranci.

Šarović je poručio da Dodik nema pravo da u ime Republike Srpske i njenih institucija govori o tako krupnim političkim pitanjima, jer ga za to niko nije ovlastio. „Dodik sada govori da će zloupotrebiti resurse kao što su domovi kultura i škole. U ime koga on to govori, jer on ne može da to kaže u ime institucija, nego samo u ime SNSD. Neprihvatljivo je da to govori u ime cijele Republike Srpske jer u njoj postoje i neke druge političke snage koje drugačije