Deo Srbije pod snegom, veje i u Beogradu - vozači i pešaci oprezno

RTS pre 6 sati

U većem delu Srbije je oblačno, hladno s kišom i snegom. Zabeleo se i Beograd pa je saobraćaj usporen. Na planinama će se beli pokrivač uvećati za još 10 do 15 centimetara. Vozačima se savetuje maksimalan oprez, da koriste zimske pneumatike, poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja zimskim uslovima na putu.

Sneg se prethodnih dana zabeleo ili bar provejavao u mnogim krajevima Srbije. Prognoza se obistinila, pa su prve pahulje i to s vejavicom stigle i u Beograd. I baš je ta prva vejavica, idilična slika koju smo videli kroz prozor toplog doma, bila jutros najveća radost za najmlađe i za one koji baš nigde ne moraju da žure, ali ne i za one koji su krenuli na posao, školu ili bilo kuda. I kao i uvek, zbog kiše, snega, uobičajena frka, gužva u gradu, skoro kolaps, kao