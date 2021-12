Danas još hladnije - stiže i sneg: Evo kakvo nas vreme očekuje tokom nedelje

Mondo pre 1 sat | Tamara Jovanović

Danas nas očekuje hladnije vreme, a u pojedinim delovima zemlje moguće je i formiranje snežnog pokrivača. Danas nas očekuje hladnije vreme sa susnežicom i snegom u nižim predelima, pre svega zapadne, centralne i južne Srbije uz formiranje manjeg snežnog pokrivača od dva do 10 centimetara. Na severu Vojvodine suvo uz razvedravanje sredinom dana. Na planinama jači sneg uz dalje povećanje visine snega koji će do srede ujutru na Zlatiboru biti od 40 do 50 centimetara,