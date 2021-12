U četvrtak oblačno, vetrovito i malo toplije

Dnevnik pre 24 minuta | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji će sutra biti oblačno, vetrovito i još malo toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom jutra i prepodneva mestimično će biti kiše u severnim, zapadnim i jugozapadnim, a po podne u svim predelima Srbije. Samo će na jugoistoku pre podne biti pretežno sunčano. Na visokim planinama padaće sneg. Vetar slab do umeren jugoistočni, u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima. Krajem dana vetar u slabljenju i skretanju na zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od -4 do 1 C, najviša dnevna od 5 do