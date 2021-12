Danas ujutru oblačno, ponegde slab sneg, tokom dana postepeno razvedravanje

Nova pre 1 sat | Autor:Beta

U Srbiji će ujutru biti mestimično slab mraz, na severozapadu vedro, u ostalim predelima oblačno, na istoku i jugoistoku još ponegde sa slabim snegom, a u Negotinskoj krajini sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana će biti postepeno razvedravanje sa zapada. Pre podne duvaće slab do umeren severozapadni vetar, posle podne u skretanju na jugoistočni, uveče u pojačanju. Minimalna temperatura će se kretati od minus četiri do jedan stepen Celzijusa, u Negotinskoj krajini do tri stepena, a najviša dnevna od četiri do osam stepeni Celzijusa. Krajem dana novo naoblačenje, u drugom delu noći ponegde na severu i zapadu zemlje sa slabim snegom. U Beogradu će ujutro biti