Dan nakon vojnog sporazuma sa Rusijom pao helikopter sa načelnikom Generalštaba indijske vojske (video)

Pravda pre 1 sat | Pravda

Helikopter indijske vojske kojim su putovali visoki vojni zvaničnici srušio se u indijskoj saveznoj državi Tamil Naduu. Tri osobe su spasene, dok se za ostalima traga. Četiri osobe su poginule, prenosi Hindustan tajms.

NDTV navodi da je u helikopteru bilo ukupno 14 osoba, uključujući načelnika Genaralštaba Vojske Indije generala Bipina Ravata, njegovu suprugu, obezbeđenje i pilote indijskih vazduhoplovnih snaga. Policija je saopštila da su sve tri spasene osobe teško povređene. An Army #Helicopter crash near Upper Coonoor #TheNilgiris #TamilNadu ...Local police say chopper was carrying a senior Army officer.... Cause of crash under investigation. pic.twitter.com/xoKYPiqYPP —